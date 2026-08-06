Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un nuevo análisis de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa derivara en una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la FGR, las nuevas diligencias permitieron acreditar la probable participación de Ángel "N" en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, por lo que un juez autorizó la orden de captura, la cual ya fue cumplimentada.

¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Heladio Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que también se desempeñó como profesor.

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Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque posteriormente se incorporó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). A lo largo de su trayectoria fue diputado federal en dos ocasiones y senador de la República.

Su primer periodo como gobernador de Guerrero ocurrió entre 1996 y 1999, cuando el Congreso estatal lo designó mandatario sustituto tras la destitución de Rubén Figueroa Alcocer.

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Años después, ganó la gubernatura por la vía constitucional y asumió el cargo el 1 de abril de 2011.

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Rivero renuncia tras la desaparición de los 43 normalistas

El 26 de septiembre de 2014 ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

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La crisis política y social derivada de estos hechos incrementó la presión sobre el gobierno estatal. El 23 de octubre de ese año, Aguirre Rivero anunció que solicitaría licencia al cargo, luego de que el Senado de la República analizara la posibilidad de desaparecer los poderes en Guerrero.

Dos días después, el Congreso local aprobó su separación del cargo y el entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quedó como encargado del despacho del Poder Ejecutivo estatal mientras se designaba a un sustituto.

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La nueva investigación de la FGR

La Fiscalía General de la República informó que, como parte del nuevo modelo de investigación del caso Ayotzinapa, realizó un reanálisis de las actuaciones existentes y desarrolló nuevos actos de investigación.

Según la dependencia, estos trabajos permitieron establecer la probable participación del exgobernador en el presunto ocultamiento de evidencias que habrían impedido conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Con esos elementos, la FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada este jueves. Será en las próximas horas cuando un juez determine la situación jurídica del exmandatario, quien enfrentará el proceso conforme al debido proceso y con la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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