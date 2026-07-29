La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pidió esperar a que avancen las indagatorias antes de hacer pública la información, luego de que familiares de los estudiantes solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia que ordena crear una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la petición presentada por los familiares de los normalistas, quienes consideran que la creación de un nuevo órgano carece de sustento jurídico, duplicaría funciones de instancias ya existentes y podría fragmentar las investigaciones en curso.

Sin pronunciarse sobre el fondo del recurso promovido ante la SCJN, Sheinbaum aseguró que su administración trabaja en nuevas investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que, por respeto a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, los avances se darán a conocer primero a ellos.

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"En el caso Ayotzinapa hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado. Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso", expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 29 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo federal destacó que mantiene un diálogo constante con los familiares y sostuvo que en esos encuentros se les informa sobre el desarrollo de las investigaciones.

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"Les pediría confianza en su palabra, en su gobierno, pues hay pláticas con ellos. Me reúno con ellos cada dos meses, cada tres meses, y se informa cuáles son las investigaciones", dijo.

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Sheinbaum reiteró que el esclarecimiento del caso Ayotzinapa continúa siendo una prioridad de su administración y recordó que forma parte de los compromisos que presentó al inicio de su gobierno.

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"Está en los 100 puntos que planteé cuando entré al gobierno. El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes; ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la Fiscalía", afirmó.

Los familiares de los 43 normalistas solicitaron recientemente a la Suprema Corte revocar la resolución de un tribunal colegiado que ordenó crear una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al considerar que esa instancia duplicaría funciones, dispersaría recursos institucionales y afectaría el avance de las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

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