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Desde su lanzamiento en 2022, Rhode pasó de ser la marca de belleza de Hailey Bieber a convertirse en uno de los fenómenos más importantes de la industria. Su propuesta de rutinas simples, fórmulas multifuncionales y estética minimalista ha conquistado a millones de consumidores alrededor del mundo.
Aunque el catálogo no es tan extenso como el de otras marcas, algunos productos se han convertido en auténticos favoritos gracias a su desempeño y viralidad en redes sociales.
Si estás pensando en probar Rhode, estos son siete productos que realmente valen la pena.
1. Peptide Lip Treatment
Si existe un producto que puso a Rhode en el mapa, es este. El tratamiento para labios combina péptidos, manteca de karité y agentes hidratantes que ayudan a suavizar y nutrir los labios sin dejar sensación pegajosa.
Además de su fórmula, se volvió viral por sus aromas y presentaciones, incluyendo versiones como Salted Caramel, Watermelon Slice y Vanilla. Es uno de los productos más vendidos de la marca y probablemente la mejor puerta de entrada al universo Rhode.
2. Pocket Blush
Los Pocket Blush revolucionaron el maquillaje de Rhode gracias a su formato práctico y acabado natural. Su textura cremosa permite aplicarlo tanto en mejillas como en labios para lograr un efecto fresco y luminoso. Además, se difumina fácilmente y funciona bien incluso para quienes no suelen usar mucho maquillaje.
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3. Peptide Lip Tint
La versión con color del famoso tratamiento para labios se convirtió rápidamente en otro éxito.
Ofrece hidratación mientras aporta un tono suave y brillante que resulta perfecto para el día a día. Es ideal para quienes buscan un producto híbrido entre maquillaje y cuidado de la piel.
4. Glazing Milk
Inspirado en la tendencia de la “glazed skin”, el glazing milk funciona como una esencia ligera que ayuda a reforzar la barrera cutánea.
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Su fórmula contiene ingredientes hidratantes que preparan la piel antes del sérum o la crema y dejan ese efecto luminoso característico asociado a Hailey Bieber.
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5. Barrier Restore Cream
Barrier Restore Cream, es el producto insignia de Rhode sigue siendo uno de los productos más recomendados por dermatólogos y creadores de contenido.
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Tiene una textura rica pero ligera que ayuda a retener la hidratación y fortalecer la barrera de la piel, especialmente en personas con resequedad o sensibilidad.
6. Peptide Glazing Fluid
Este sérum es responsable del famoso acabado luminoso que popularizó la marca.
Su fórmula incorpora péptidos, niacinamida y activos hidratantes que ayudan a mejorar la apariencia de la piel mientras aportan un brillo saludable sin sensación grasosa.
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7. Pineapple Refresh Cleanser
El limpiador facial de Rhode destaca por ofrecer una limpieza suave que no deja sensación tirante.
Su fórmula elimina maquillaje ligero, protector solar e impurezas mientras mantiene la hidratación natural de la piel, algo especialmente valorado por quienes tienen piel sensible.
¿Cuál es el mejor producto de Rhode?
Si solo vas a comprar uno, la mayoría de los usuarios coincide en que el Peptide Lip Treatment sigue siendo la estrella de la marca.
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Sin embargo, quienes buscan una rutina completa suelen combinarlo con el Glazing Milk, el Peptide Glazing Fluid y la Barrier Restore Cream, tres productos que representan la filosofía de Rhode: fórmulas sencillas, efectivas y enfocadas en una piel saludable y luminosa.
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