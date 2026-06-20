Después de semanas de rumores y especulaciones, Dua Lipa finalmente compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con Callum Turner. La cantante eligió Sicilia como escenario para celebrar su enlace y, fiel a su estilo, apostó por una de las casas de moda más importantes del mundo para dar el “sí, acepto”.

La intérprete de Houdini apareció con un vestido de novia de alta costura creado especialmente por Chanel bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, una elección que refuerza la estrecha relación que la artista ha construido con la maison francesa en los últimos años.

Las fotografías no tardaron en dar la vuelta al mundo, no solo por tratarse de una de las bodas más esperadas del año, sino también por el nivel de detalle y artesanía detrás del vestido.

Foto: Instagram @dualipa

El vestido de novia Chanel que llevó Dua Lipa

Lejos de los diseños minimalistas que suelen dominar las tendencias nupciales, Dua Lipa apostó por una pieza cargada de trabajo artesanal y elementos propios de la alta costura.

Foto: Instagram Chanel

El vestido fue confeccionado a mano en los históricos talleres de Chanel en el número 31 de la Rue Cambon, en París. La silueta ceñida al cuerpo destacaba por un escote elegante, una espalda descubierta adornada con delicados detalles joya y una larga cauda que aportaba dramatismo al diseño.

Uno de los aspectos más impresionantes de la creación es el trabajo realizado por las distintas Maisons d’Art que colaboran con Chanel. El vestido fue completamente bordado a mano con 480 mil cuentas, además de incorporar aplicaciones trompe-l’oeil elaboradas por los artesanos de Lesage, un proceso que requirió más de 1,100 horas de trabajo.

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Foto: Instagram Chanel

La pieza también fue enriquecida con 25 mil plumas colocadas cuidadosamente para aportar movimiento y textura, mientras que el velo de tul de seis metros fue bordado con cuentas, plumas y aplicaciones de organza cortadas a mano.

Para completar el look, Dua llevó unos zapatos de satén blanco confeccionados especialmente para ella por Massaro, la legendaria firma zapatera que forma parte del universo artesanal de Chanel.

Foto: Instagram Chanel

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El diseño lleva la firma de Matthieu Blazy

La elección de Chanel también marca un momento importante para Matthieu Blazy, quien actualmente lidera la dirección creativa de la maison y ha sido una de las figuras más comentadas de la industria desde su llegada a la firma.

Aunque la cantante suele alternar entre distintas casas de lujo en sus apariciones públicas, su cercanía con Blazy ha sido evidente durante los últimos años. De hecho, Dua Lipa ha asistido a varios de sus desfiles y se ha convertido en una de las celebridades que mejor ha representado la nueva etapa creativa de Chanel.

El vestido Chanel con el que Dua Lipa dió el “sì”. Foto: Instagram @dualipa

El look de Callum Turner para su boda

Mientras Dua Lipa acaparó los reflectores con su vestido de alta costura, Callum Turner optó por la elegancia clásica.

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El actor británico llevó un traje negro hecho a medida por Louis Vuitton, acompañado por una camisa blanca y moño negro, una elección sobria que contrastó con el elaborado trabajo artesanal del vestido de la cantante.

La combinación de ambos looks logró el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, convirtiendo su boda en uno de los momentos de moda más comentados del año.

Foto: Instagram @dualipa

Una boda que ya es historia de la moda

Más allá de las fotografías románticas que compartió la pareja, el vestido de Dua Lipa ya se perfila como uno de los diseños nupciales más memorables de 2026.

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Entre cientos de miles de cuentas bordadas a mano, miles de plumas y un velo de seis metros, la cantante apostó por una pieza que resume el espíritu de la alta costura: tiempo, artesanía y atención obsesiva al detalle.

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