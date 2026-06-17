Hubo una época en la que bastaba una frase para reconocer un ícono de la moda. “It’s not a bag, it’s a Baguette” (No es un bolso, es un Baguette).

La línea fue pronunciada por Carrie Bradshaw en "Sex and the City", pero terminó convirtiéndose en parte de la historia de la moda contemporánea. Más de dos décadas después, Sarah Jessica Parker vuelve a encontrarse con el accesorio que ayudó a transformar en objeto de culto: la Baguette de Fendi⁠.

La firma italiana presentó una nueva campaña dedicada a uno de sus diseños más emblemáticos, celebrando la capacidad de la Baguette para convertirse en una extensión de la personalidad de quien la lleva. Y para contar esa historia, pocas figuras resultaban tan simbólicas como Parker.

El bolso que cambió las reglas de finales de los noventa

Cuando la Baguette apareció a finales de los años noventa, el panorama de la moda estaba dominado por el minimalismo. Las siluetas limpias, los colores neutros y la discreción marcaban tendencia.

Fendi decidió hacer exactamente lo contrario. Pequeño, llamativo y diseñado para llevarse bajo el brazo, el bolso rompió con las reglas de la época gracias a sus mezclas de materiales, aplicaciones artesanales, bordados, lentejuelas, pieles exóticas y combinaciones inesperadas de color.

Lo que comenzó como un accesorio terminó convirtiéndose en una declaración de estilo. Con el tiempo, la Baguette trascendió las pasarelas para instalarse en la cultura pop, consolidándose como uno de los bolsos más reconocibles de la industria.

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Foto: Cortesía FENDI

Sarah Jessica Parker y el regreso de un ícono

La nueva campaña reúne a distintas personalidades de la moda, el cine y la música, pero la aparición de Sarah Jessica Parker tiene un peso especial.

Su vínculo con la Baguette va mucho más allá de una colaboración publicitaria. Durante años, Carrie Bradshaw convirtió el diseño en uno de los protagonistas silenciosos de "Sex and the City", ayudando a posicionarlo como un símbolo de independencia, estilo y autoexpresión.

Por eso, la campaña juega directamente con la nostalgia y retoma la célebre frase que inmortalizó al bolso.

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Foto: Cortesía FENDI

Así es la colección que celebra el legado de la Baguette

Más que presentar un solo modelo, Fendi construyó una colección que explora las múltiples personalidades de la Baguette.

Entre las piezas destacan versiones confeccionadas en piel negra envejecida con acabado desgastado y grabados históricos de la Maison, modelos con estampados animal print que combinan texturas bordadas y aplicaciones florales, así como diseños cubiertos de lentejuelas negras que transforman el bolso en una pieza de noche.

También aparecen interpretaciones completamente bordadas con inspiración artesanal, donde los detalles textiles recuerdan el trabajo de tapicería y bordado tradicional.

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El elemento que conecta todas las versiones es el característico cierre metálico con la doble F, convertido ya en una firma visual de la casa italiana.

Foto: Cortesía FENDI

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El regreso del código 26424

Uno de los anuncios más importantes de esta nueva etapa es el regreso de la silueta original de la Baguette.

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Para la colección otoño/invierno 2026-27, Fendi recupera el histórico código 26424, referencia que identifica al diseño original lanzado hace casi tres décadas.

La reedición llega bajo la dirección creativa de Maria Grazia Chiuri y busca reconectar con la esencia que convirtió al bolso en un fenómeno global: una pieza capaz de adaptarse a distintas generaciones sin perder su identidad.

Porque si algo demuestra esta campaña es que la Baguette nunca fue solamente un bolso. Fue, y sigue siendo, una forma de contar quién eres sin necesidad de decir una palabra.

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