Si quieres celebrar el mes del Pride, empieza por tus uñas. Ya sea para unirte a la marcha, para asistir a un festival o un concierto, una manicura puede representar la diversidad y la libertad de ser quien eres.

¿Necesitas inspiración? En De Última te presentamos 5 opciones de diseños con propuestas sutiles, coloridas y hasta llenas de brillos.

¿Cómo decorar tus uñas para el Pride 2026?

1. Uñas french con puntos

El diseño de uñas francesas por sí solo es clásico y elegante, pero para este mes te recomendamos reemplazar la base nude por colores vibrantes como los del arcoíris.

Así se realizan:

Pinta la punta de tu uña de color blanco y déjala secar.

Con ayuda de unos palillos de madera, pinta puntos de color sobre toda la uña.

Los puntos deben ser de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.

Finalmente, sella tu diseño con esmalte transparente y deja secar.

Uñas french con puntos. Foto: Shein

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2. Uñas arcoíris

Este segundo diseño abarca toda la uña y para conseguir que resalte desde lejos, elígelo con tonalidades vibrantes. Aquí la clave es cuidar que los esmaltes coincidan con los colores de la bandera del Pride.

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Así se realizan:

Con ayuda de tiras delgadas de cinta adhesiva, divide tu uña en seis secciones horizontales. Procura que sean del mismo tamaño.

Por cada sección agrega un color: inicia con el rojo, continúa con el naranja, luego amarillo, verde, azul y finalmente morado.

Al terminar, aplica una capa de esmalte transparente.

Uñas arcoíris. Foto: Shein

3. Uñas french de colores

Si prefieres unas uñas minimalistas y darles un toque colorido delicado, esta es tu mejor opción.

Se trata del clásico french, pero lo que cambia es la punta blanca. La idea es reemplazar ese tono por colores vibrantes en cada dedo.

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Así se realiza:

Limpia tus uñas.

Pinta la base en un tono nude.

Con ayuda de un pincel, pinta la punta de cada uña de un color vibrante.

Sella con top coat y deja secar.

Uñas french de colores. Foto: Etsy

4. Uñas degradadas

¡Diviértete decorando tus uñas con colores degradados! Conseguir este diseño es fácil, sólo necesitas 6 esmaltes en tonos arcoíris, una esponja y un barniz transparente.

Así se realizan:

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Pon un poco de esmalte rojo y anaranjado en la esponja.

Estampa los colores en tu uña.

Limpia la esponja y repite el mismo paso con el siguiente dedo, pero combinando amarillo y verde.

Sigue el mismo paso con esmalte azul y morado.

En cada aplicación, da pequeños toques para hacer el efecto degradado.

Al final, pon esmalte transparente y listo.

Uñas degradadas. Foto: Shein

5. Uñas arcoíris y estrellas

Con este diseño puedes lucir más expresiva. Tú decides la posición de los colores, ya sea en una esquina, en la base o en el centro.

El reto es realizarlo a mano alzada, apoyándote de pinceles para obtener trazos precisos. Una vez que te guste cómo quedaron las líneas, agrega un par de puntos blancos para hacer la ilusión de estrellas.

Y finaliza al igual que los otros diseños, con una capa de esmalte transparente.

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Uñas arcoíris y estrellas. Foto: Etsy

Elige el estilo que más te guste y únete al mes del Pride 2026 con una manicura de impacto.

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