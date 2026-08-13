El diputado local de Acción Nacional, Mario Sánchez, presentó una iniciativa que busca combatir el delito de despojo.

Durante la Comisión Permanente de ayer en el Congreso de la Ciudad de México, el legislador propuso reformas al Código Civil, Código Fiscal, Ley de Notariado y a la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, todas de la Ciudad de México, con la finalidad de crear barreras preventivas y coordinadas en contra del despojo.

El legislador sostuvo que los objetivos de estas reformas son impedir que el transcurso del tiempo sanee civilmente una posesión inmobiliaria de origen ilícito; evitar que recibos de predial o datos catastrales sean presentados como prueba concluyente de propiedad; establecer verificaciones notariales reforzadas, proporcionales al riesgo y documentadas, y proteger a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes se encuentran fuera de la Ciudad de México mediante ajustes de comunicación, sin convertir esas condiciones en sospecha por sí mismas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.