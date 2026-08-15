Sam’s Club tiene una oferta que difícilmente pasa desapercibida. La tienda está liquidando una pantalla LG NanoCell 4K de 75 pulgadas con un descuento que permite ahorrar más de 9 mil pesos.

Por su enorme tamaño y resolución 4K, este televisor puede convertirse en el centro de entretenimiento de cualquier sala. Además, el descuento resulta especialmente atractivo para quienes llevan tiempo buscando una pantalla grande de una marca reconocida sin tener que desembolsar una cantidad considerable de dinero.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG NanoCell de 75 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta televisión es su panel de 75 pulgadas, una dimensión que ofrece una experiencia mucho más envolvente al momento de ver películas, series, deportes o jugar videojuegos.

A ello se suma la resolución 4K, que proporciona cuatro veces más resolución que un televisor Full HD. Esto se traduce en imágenes con mayor nivel de detalle, algo que se puede apreciar especialmente en una pantalla de este tamaño.

Otro punto a favor es la tecnología LG NanoCell, desarrollada para ofrecer una reproducción de color más precisa y una experiencia visual más atractiva. Por ello, este modelo puede ser una alternativa interesante para quienes buscan dar un salto a una pantalla de gran formato sin llegar a los precios de las televisiones de gama más alta.

Cabe mencionar que, las liquidaciones, suelen estar sujetas a disponibilidad de inventario, por lo que el precio y las existencias pueden cambiar en cualquier momento. Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de la promoción y confirmar que el modelo continúe disponible en Sam’s Club.