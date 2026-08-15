Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel “N”, alias “El Rossi”; José de Jesús “N”; Luis Yael “N” y José Gael “N”, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y narcotráfico, así como posesión de cartuchos y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que llevarán su proceso en prisión. Además, el juez remitió el caso al fuero federal, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de continuar la investigación.

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ, los imputados son investigados como presuntos integrantes del grupo delictivo llamado “Don Pollo”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y tráfico de armas en la zona.

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La FGJ afirmó que el 4 de agosto se recibió una denuncia ciudadana por la presunta venta de droga en un inmueble de la colonia Carlos Hank González, alcaldía Iztapalapa.

Tras las investigaciones de recabaron los datos de prueba para que un agente del Ministerio Público solicitara y obtuviera la orden de cateo.

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En el cateo, realizado el pasado 6 de agosto, se capturó los cuatro hombres y se aseguraron 56 dosis y dos bolsas con droga, un arma de fuego, 63 cartuchos útiles de diversos calibres y tres teléfonos celulares.

Fue durante la audiencia, celebrada el 13 de agosto, que la autoridad judicial vinculó a proceso a los cuatro detenidos.

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