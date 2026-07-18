Elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) detuvieron en Iztapalapa a tres presuntos integrantes del grupo delictivo "Don Pollo", a través de dos órdenes de cateo; se les aseguraron drogas, armas de fuego y granadas.

De acuerdo con información de la FGJ, la captura de José “N”, alias “El Cocinas”, Víctor Manuel “N”, alias “El Inocencio”, y Víctor Tadeo “N” se realizó en seguimiento a dos denuncias ciudadanas realizadas el pasado 15 de julio, por presuntos actos de narcomundeo en dos inmuebles en Iztapalapa.

Policías de investigación de la FGJ comenzaron las indagatorias y con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las dos órdenes de cateo.

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El pasado 16 de julio, personal del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la PDI, en coordinación con la Guardia Nacional, ejecutaron los cateos en los predios señalados.

Durante los operativos se aseguraron 89 dosis de drogas, tres bolsas con metanfetamina a granel, una bolsa con mariguana a granel, tres armas cortas, un arma larga, dos granadas de mano, 69 cartuchos útiles, cinco cargadores y cuatro celulares.

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La FGJ señaló que de acuerdo con las indagatorias realizadas, el grupo de los Don Pollo tendría relación con Los Malportados y Los Choppers, y estarían vinculados con delitos como narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Iztapalapa.

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