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Kylian Mbappé anotó este sábado un doblete contra Inglaterra en lo que va de Mundial y con 10 goles supera provisionalmente por 2 a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, y como el máximo goleador en la historia de las copas del mundo, con 22.
El delantero del Real Madrid marcó en el minuto 48 del partido por el tercer puesto con un tiro cruzado, y sumó su segundo en el 66, ambos gracias a sendas asistencias de Michael Olise.
Mbappé, de 27 años, era uno de los cuatro jugadores franceses que repetía titularidad tras jugar el partido de semifinales contra España, con el objetivo de superar a Messi, de 39, que suma 8 goles pero había repartido una asistencia más que el francés por la Bota de Oro.
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El argentino, no obstante, tiene pendiente disputar la final del domingo contra España.
Los 2 tantos de Mbappé, le sirvieron para superar los 21 anotados por Messi en el sexto mundial de su carrera.
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El delantero francés suma 22 goles en 22 partidos, en tres mundiales. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia.
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