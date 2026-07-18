Este domingo la Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España y en caso de ganar, igualaría lo hecho por Brasil en 1958 y 1962. A pesar de que en redes sociales parece ser que no cuentan con mucho apoyo de gente de otros países, una leyenda del futbol como Ronaldinho alzó la voz y manifestó su gusto por la generación actual de la albiceleste.

En una entrevista con el medio brasileño Ge Globo, Ronaldinho destacó las virtudes que tiene esta Selección Argentina, bicampeona de América y posible bicampeona del mundo.

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“Argentina es Argentina, siempre fue así. Es la raza argentina, esa garra. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El ‘vamos que vamos’, el argentino es así“, aseguró el exfutbolista del Barcelona y del Querétaro.

“Es un futbol que da gusto ver, la entrega que los caracteriza en cada partido. Y tienen a Messi. El puede resolver todos los problemas que tienen“, agregó.

Además, señaló el esfuerzo que hacen los compañeros de Selección del ocho veces ganador del Balón de Oro.

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“Y el resto tienen esa humildad de correr por él, porque saben que le dan la pelota y saben que él puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver”, concluyó.

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