Este verano, París se convierte en el escenario de uno de los lanzamientos más importantes de Pomellato. La Maison italiana no solo inauguró "Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire", su primera exposición en el emblemático Palais de Tokyo, sino que también presentó Stile Libero, una colección de alta joyería que reafirma su visión contemporánea del lujo.

Compuesta por 65 piezas únicas, la colección transforma el color, las piedras preciosas y el oro en composiciones escultóricas que celebran la individualidad, manteniendo el equilibrio entre la tradición artesanal italiana y una estética moderna.

Tres capítulos que reinterpretan la alta joyería. Lejos de seguir un único lenguaje, Stile Libero se divide en tres universos creativos que exploran distintas maneras de entender la libertad.

Visionary Colors

El color es el gran protagonista de este capítulo. Pomellato reúne piedras preciosas de tonalidades intensas y poco convencionales para crear joyas donde las gemas parecen flotar gracias a la técnica 'serti libre', característica de la Maison.

Entre las piezas más llamativas destaca Mandala Chromia, un collar medallón elaborado con 99 zafiros naturales multicolor, cuya estructura calada permite que cada piedra cobre protagonismo.

También sobresale Drops of Paraíba, un choker semirrígido protagonizado por turmalinas Paraíba que evocan destellos líquidos de luz, así como Rainbow Supreme, un collar rivière que crea un degradado continuo de turmalinas en múltiples colores.

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Foto: Cortesía Pomellato

Magnetic Gold

En este capítulo, el oro deja de ser un elemento secundario para convertirse en el protagonista absoluto. Las piezas juegan con volúmenes arquitectónicos, cadenas reinterpretadas y superficies de acabado fluido, acompañadas por diamantes blancos y brown diamonds que aportan una elegancia contemporánea.

Diseños como Attache, Byzantine y Audace reinterpretan algunos de los códigos históricos de Pomellato mediante construcciones modulares y siluetas contundentes que funcionan como verdaderas joyas statement.

Foto: Cortesía Pomellato

Hypnotic Shadows

La tercera parte de la colección rinde homenaje al trabajo artesanal que distingue a la Maison.

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A través de una reinterpretación de la técnica del calado, el oro se transforma en estructuras ligeras donde la luz y las sombras generan un efecto casi escultórico. Piezas como Arabesque e Ipnotica muestran el nivel de detalle alcanzado por los ateliers de Pomellato, convirtiendo el metal en formas etéreas que parecen desafiar su propio peso.

Foto: Cortesía Pomellato

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Una colección presentada en una exposición inédita en París

Foto: Cortesía Pomellato

El lanzamiento de Stile Libero coincide con la apertura de "Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire", la primera exposición que la firma italiana realiza en París.

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Instalada en el Palais de Tokyo y abierta del 24 de junio al 20 de julio de 2026, la muestra propone un recorrido por la historia de la Maison a través de la fotografía, la artesanía, el color y el empoderamiento femenino.

La exposición también recupera algunas de las campañas más emblemáticas de Pomellato, realizadas por fotógrafos como Helmut Newton, Herb Ritts y Gian Paolo Barbieri, quienes ayudaron a construir una nueva narrativa para la joyería, protagonizada por mujeres fuertes, auténticas y dueñas de su propia historia.

Con Stile Libero, Pomellato demuestra que la alta joyería puede ser una expresión de creatividad y personalidad. Más allá del valor de sus piedras preciosas o de la complejidad de su fabricación, la colección apuesta por un lujo contemporáneo donde cada pieza busca convertirse en una declaración de libertad y estilo propio.

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