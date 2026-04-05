Álvaro Morales debuta con derrota en la Kings League con Peluche Caligari

El debut de Álvaro Morales en la Kings League fue un golpe de realidad. Hubo actitud, pero no resultados. Peluche Caligari perdió 2-5 ante Los Aliens FC y dejó dudas desde el arranque.

Para la jornada 5, la directiva apostó por el comentarista de ESPN para cambiar el rumbo. La expectativa era alta y el entorno exigía respuesta inmediata. El estreno llegó antes de encontrar estabilidad.

Vestido de negro, Morales se plantó con seguridad. Su figura atrajo la atención desde el inicio. Asumió el protagonismo con el mismo carácter que muestra frente a las cámaras.

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“Me siento enojado. Frustrado” 😒



Álvaro Morales da sus primeras impresionar tras debutar y perder en la Kings League.



Ojo al mensaje para sus detractores 👀 pic.twitter.com/DxBWK6oKzw — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

En la banca no se guardó nada. Dio indicaciones, levantó la voz y buscó soluciones. También se apoyó en los hermanos Montiel para ajustar detalles. Aun así, el rival castigó cada error.

El partido se le fue de las manos a Peluche Caligari. Intentó reaccionar, pero no encontró claridad. Los Aliens FC aprovecharon y ampliaron la ventaja sin resistencia.

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En el cierre, el equipo ya estaba roto. El quinto gol selló la derrota y exhibió el mal arranque del nuevo proyecto. El debut terminó con frustración evidente.

Tras el partido, Morales fue directo: “Me siento enojado y frustrado. Esta derrota me la trago yo”. También reconoció fallas: “Nos cuestan caro los detalles, sobre todo en la toma de decisiones y las pérdidas de balón”.

¿Cómo encontró el vestidor tras caer ante Aliens FC? 🤔



Álvaro Morales aseguró que los jugadores están comprometidos para que Peluche Caligari salga de la crisis. pic.twitter.com/3dzOrBNljD — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

No dudó mandarle mensaje a sus detractores: “Para mis detractores y mis haters van a encabezar con que pierde Álvaro Morales su primer partido en liga. Yo estoy satisfecho con el desgaste, el empuje de la entrega de mis jugadores, el sacrificio que hicieron”.

A pesar del golpe, rescató lo positivo: “Estoy satisfecho con la entrega y el sacrificio. Vi un vestidor comprometido y unido. Hablamos la directiva, mi cuerpo técnico y un servidor con todos ellos y están en la mejor disposición”. Finalmente, marcó el siguiente paso: “Todos van a entrenar el martes a las 8:30 y nadie dijo que no”.