La Selección Argentina viene de atrás y remonta el marcador sobre Egipto para avanzar a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Para ser campeón, es necesario saber sufrir y la Albiceleste de Lionel Scaloni ha demostrado tener piel para resistir los daños del momento. Cuando parecía que se despedían de la Copa del Mundo, los actuales monarcas vinieron de atrás para sacar un agónico triunfo en el Atlanta Stadium.

Primero Cristian Romero (79'), seguido de Lionel Messi (83') y un remate de Enzo Fernández (90+3') sellaron la voltereta histórica de Argentina, para instalarse en la siguiente ronda de la justa mundialista.

Egipto tuvo en la lona a los sudamericanos. Con los goles de Yasser Ibrahim (15') y Mostafa Ziko (67') se perfilaban para protagonizar una sorpresa más en esta Copa del Mundo, pero se necesita mucho más para doblegar a la Argentina de Leo Messi.

Con su gol, La Pulga pudo limpiar su imagen luego del penalti errado al minuto 21 tras una pésima ejecución que detuvo Mostafa Ahmed; segundo cobro fallado por parte del 10 argentino.