Este lunes trascendió que Gianni Infantino y Donald Trump discutieron sobre la tarjeta roja que recibió el jugador estadounidense Folarin Balogun, misma que fue "perdonada" para que pueda jugar frente a Bélgica el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, y después de que Estados Unidos fuera humillado (1-4) por los Diablos Rojos, las redes sociales se burlaron con LOS MEJORES MEMES.

Las burlas comenzaron con el último gol de Bélgica, anotado al minuto 94 por Romelu Lukaku. Sus compañeros lo rodearon y empezaron a imitar el famoso baile del Presidente de los Estados Unidos.

En X (antes Twitter), la publicación de la Selección de Estados Unidos fue inundada con imágenes burlándose del conjunto de las barras y las estrellas, sus figuras y su presidente. Balogun tampoco se salvó.

A continuación, les presentamos las mejores imágenes con las que se burlaron de la Selección de Estados Unidos.

Los mejores MEMES del Estados Unidos vs Bélgica

Estos son LOS MEJORES MEMES de la eliminación de Estados Unidos

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