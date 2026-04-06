Chivas vs Pumas EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 13 | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Chivas vs Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Akron en punto de las 20:07 horas.

Chivas vs Pumas, HOY domingo 5 de abril

Las Chivas y los Pumas protagonizan, esta noche, el mejor partido de la Jornada 13 del Clausura 2026; prometen dar una pequeña prueba de lo que será la Liguilla.

El Rebaño le hace los honores a los felinos en el estado Akron, con la misión de afianzarse en la cima de la tabla general de la Liga MX.

La escuadra de Gabriel Milito tiene la oportunidad de ampliar su ventaja sobre los equipos que lo acechan incisivamente, sobre todo porque los dos perdieron este sábado; el Cruz Azul lo hizo con el Pachuca y el Toluca con el Querétaro.

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De igual forma, tratará de conservar la inercia ganador que tiene jugando como local en este certamen, donde ha ganado los cinco encuentros que ha disputado, con 13 goles a favor y sólo uno en contra.

Con 30 puntos, el conjunto rojiblanco ocupa el primer peldaño de la clasificación, producto de 10 triunfos; únicamente ha perdido en dos ocasiones.

Además, tiene la mejor ofensiva del torneo con 25 goles marcados y la segunda mejor defensiva con 11 recibidos; es el equipo mejor balanceado del Clausura 2026.

Mientras que los Pumas intentarán demostrar de qué están hechos y harán todo lo posible por superar esta prueba de fuego.

Los del Pedregal terminan, esta noche, con la intensa seguidilla de encuentros contra los otros tres grandes de nuestro balompié nacional; tienen saldo positivo con una victoria (América) y un empate (Cruz Azul).

Un triunfo sobre las Chivas los confirmaría como serios protagonistas en la Liguilla del futbol mexicano. Necesitan dar un golpe sobre la mesa para dejar en claro que deben ser tomados en serio.

Efraín Juárez y sus dirigidos se encuentran en la quinta posición de la tabla, fueron desplazados por el Pachuca, por lo que desean volver a estar entre los cuatro primeros lugares; incluso, podrían dormir como terceros de la general.

Con 23 unidades, producto de seis triunfos y cinco empates, la escuadra auriazul tiene la oportunidad de afianzarse en la parte alta y conseguir uno de sus objetivos en este torneo; además, solamente han perdido un juego de los 12 que han jugado hasta el momento.

El conjunto universitario cuenta con el tercer mejor ataque con 21 tantos conseguidos y con la tercera mejor defensa al sólo haber permitido 12; al igual que su rival de hoy, también está bien balanceado.

El silbatazo inicial, en el duelo entre las Chivas y los Pumas, se escuchará en punto de las 20:07 horas.

El partido será transmitido, exclusivamente, a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video.

Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Pumas





Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Universal Deportes 09:02 PM MIN. 45+7 Falla Alvarado y se van al descanso Antes de que terminara la primera mitad, Roberto Alvarado no logra pegarle bien a la pelota con la pierna zurda y su disparo se va por un costado. La ventaja es para los universitarios. Chivas 0-2 Pumas

Universal Deportes 08:50 PM MIN. 40:00 ¡Cae el segundo de los PUMAS! En una jugada desafortunada, Diego Campillo empuja la pelota en su propia puerta tras un centro desde el costado izquierdo. Chivas 0-2 Pumas

Universal Deportes 08:48 PM MIN 36:00 Se salvan los Pumas Daniel Aguirre mete un centro peligroso que primero remata Armando González y luego Efraín Álvarez, pero en ese par de ocasiones Keylor Navas rechaza para alejar el peligro.

Universal Deportes 08:36 PM MIN. 26:00 Nadie cerró la pinza Centro dentro del área de los Pumas, la 'Hormiga' González se lanza de 'palomita', pero no logra hacer contacto. Se escapa el empate para las Chivas.

Universal Deportes 08:31 PM MIN 21:00 GOOOOL de los PUMAS Uriel Antuna aplica la 'ley del Ex'. Recibe un pase de Juninho y no desperdicia la oportunidad; saca un disparo de pierna derecha que se anida en la puerta de Raúl Rangel.

Universal Deportes 08:22 PM MIN. 12:00 Se la pierde Pumas Juninho se pierde una buena oportunidad. Intenta disparar dentro del área, pero pellizca la pelota que se va muy por encima de la portería del Tala Rangel.

Universal Deportes 08:18 PM MIN. 9:08 Otra vez las Chivas Roberto Alvarado saca disparo potente desde fuera del área que se pasea a un costado del poste izquierdo de Keylor Navas.

Universal Deportes 08:11 PM MIN. 1:55. La primera de la Hormiga Armando González genera la primera de peligro para las Chivas; cabecea el balón hacia el marco de los Pumas, pero Keylor Navas se queda con la esférica sin problemas.

Universal Deportes 08:09 PM ¡Arrrranca el partido! El balón comienza a rodar en la cancha del Estadio Akron para el duelo de la Jornada 13 del Clausura 2026, entre Chivas y Pumas.

🇦🇹 ¡ESTE ES EL XI DEL GUADALAJARA QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO EN CASA! 🏟️



🗣️¡FUERTES Y UNIDOS, ROJIBLANCOS! 🔥#MásAcciónMásDiversión en @calientesports ➡️ https://t.co/so7lhZec4A pic.twitter.com/V2sHmKLTd2 — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

¡La rivalidad se queda en la cancha! 🤝🏼



Estos amigos dejan los colores de lado y acuden juntos a ver el partido entre las Chivas y los Pumas en el estadio Akron 🐐🆚🐾 pic.twitter.com/0CRo0wUTdl — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

🚨 ¡Lo arrestan por alterar el orden! 🚨



Elementos de la policía municipal de Zapopan intervienen para controlar a este aficionado de las Chivas en estado de ebriedad ❌ pic.twitter.com/EMHngWoQ3R — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

¡El Rebaño ya está en casa! 🐐



Las Chivas llegan al estadio Akron, para su partido ante los Pumas, impulsadas por el apoyo de la afición rojiblanca 🔴⚪️ pic.twitter.com/qibjsGJ1pM — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

Se confundieron de entrada 😅



Con algunas complicaciones para ingresar, los Pumas llegaron al estadio Akron en medio de abucheos por parte de la afición de las Chivas 🗣️ pic.twitter.com/UVCQdXItwh — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

¡Hay ilusión con el proyecto de Gabriel Milito! 🥹



La afición rojiblanca tiene la esperanza de que las Chivas puedan alcanzar la final en el Clausura 2026 🔴⚪️ pic.twitter.com/pjIoGYn17J — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

“Es un partido difícil, hay miedo de por medio” 😰



La afición de las Chivas no se confía de los Pumas por el momento que atraviesan, pero esperan que puedan derrotarlos esta noche en el Akron 🗣️ pic.twitter.com/GzPI2KYkHX — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 5, 2026

Todo listo para que las Chivas y los Pumas se enfrentan esta noche en un PARTIDAZO 🐐🆚🐾



Los rojiblancos y los auriazules protagonizan un duelo de Liguilla adelantado para cerrar la Jornada 13 del Clausura 2026 🔥



Los detalles con @MiguelFloresPin desde el estadio Akron 🗣️ pic.twitter.com/w0kJ3IMbMr — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 5, 2026