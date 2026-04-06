De manera agónica, las Chivas rescataron un empate (2-2) más que valioso ante los Pumas en el estadio Akron.

Con un doblete de Armando González, quien alcanzó en solitario la cima de la tabla de goleo, el Rebaño vino de atrás y evitó la derrota.

La Hormiga se convirtió en el héroe rojiblanco y rescató dos importantes puntos con un soberbio cabezazo y una definición desde los once pasos.

Luego de que su equipo se repusiera de estar abajo en el marcador por dos goles, Gabriel Milito habló al respecto en conferencia de prensa.

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“El partido se puso cuesta arriba, [pero] este equipo tiene valentía, confianza argumentos a partir de la calidad y mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla; estoy conforme con el rendimiento del equipo”, declaró

Para el director técnico argentino, lo más importante es que sus Chivas insistieron “hasta el final siendo ofensivos”, pero reconoció que su intención era conseguir los tres puntos.

“Siempre salimos a ganar cada partido, jamás vamos a especular con empatar, ningún partido que juguemos; estamos obligados a intentar ganar, queríamos ganar”, aceptó.

“Siempre salimos a ganar y jamás vamos a especular con empatar” 👊🏼



La respuesta de Gabriel Milito sobre si considera que las Chivas obtuvieron un empate con sabor a victoria ante los Pumas 🗣️ pic.twitter.com/GP4IoeeK7Q — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 6, 2026

No obstante, Gabriel Milito valoró la actuación que tuvo la escuadra de Efraín Juárez en el estadio Akron.

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“Pumas es un equipo que juega muy bien, si le das tiempo se la pasa bien y, en desventaja, no es tan sencillo jugar; hay que darle mérito al rival”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que las Chivas sean campeones en el Clausura 2026, el timonel rojiblanco pidió “calma”; aunque, señaló que ese es su “sueño”.

“Tenemos claro el objetivo y hay que intentarlo; después, se consigue o no se consigue, esa es la realidad. El comportamiento debe ser partido a partido, para poder llegar lejos hay que mirar cerca. Ya el tiempo dirá qué fuimos capaces de conseguir”, finalizó Gabriel Milito.