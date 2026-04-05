La Jornada 13 del Clausura 2026 confirmó que la Liga MX vive uno de sus momentos más intensos del torneo.

Con partidos llenos de emociones, goles oportunos y actuaciones determinantes, los equipos comenzaron a mostrar su verdadero nivel rumbo a la Liguilla.

Desde el arranque de la fecha el viernes, la actividad dejó claro que cada punto resulta clave en la recta final.

Lee también Los MEMES estallaron en las redes tras el empate de Chivas con polémico penalti ante Pumas

El desarrollo de la jornada ofreció marcadores que modificaron el panorama general.

Varios clubes consolidaron su posición en la parte alta, como el caso de las Chivas; mientras otros perdieron terreno en la pelea por un boleto a la fase final.

A pocas fechas del cierre, la presión aumenta tanto en la zona de clasificación como en la lucha por evitar los últimos lugares.

¿Cómo va la cima del Clausura 2026 tras el cierre de la Jornada 13?

En la Tabla General, las Chivas se mantienen como el equipo más sólido con 31 puntos. Detrás aparece Cruz Azul con 27 unidades, seguido de Toluca con 26. Pachuca y Pumas completan los cinco primeros puestos con 25 y 24 puntos, respectivamente.

América, Atlas y Tigres aún se mantienen en zona de clasificación, aunque con margen reducido que los obliga a sumar en cada compromiso.

En contraste, Querétaro, Mazatlán y Santos Laguna enfrentan un escenario complicado. Su posición en la parte baja limita sus aspiraciones y los obliga a reaccionar de inmediato si desean mantenerse con opciones de clasificar.

En el apartado individual, la lucha por el título de goleo también cobra relevancia. Armando “la Hormiga” González encabeza la lista con 12 anotaciones, seguido muy de cerca por Joao Pedro, quien suma 11.

¿Cómo quedó la Tabla General del Clausura 2026 tras el cierre de la Jornada 13?