Antonio Sancho desea reavivar las fuerzas básicas de Pumas: Queremos ser campeones con canteranos

Para Antonio Sancho, no fue difícil aceptar el “reto” de encabezar el proyecto deportivo felino.

A pesar de su corta gestión, Toño ha visto un crecimiento en el equipo y siente tranquilo; aunque, es consciente de que todavía falta lo más importante: “El título”.

“Pumas es mi casa, es la cuarta vez que regreso, la segunda en este puesto, y estoy [aquí] para trabajar, ayudar, facilitar las cosas y buscar el armado. Han sido pocos meses, pero han sido muy intensos, desde que llegué. El club ha mejorado, ha crecido, lo veo bien y estable”, manifestó.

El directivo reconoció sentirse contento por el trabajo que realizó en su primer mercado de fichajes, pese a que tuvo “poco tiempo para apuntalar al equipo.

“Llegué sobre el cierre de mercado, con la premura de tratar de tener al equipo completo. Se pudieron dar varias operaciones y se completó un plantel que ya se venía reforzando. Conseguimos lo que quisimos y trajimos todas las piezas en las posiciones que necesitábamos”, resaltó.

Toño Sancho también habló respecto a que tiene bien definido cuál es uno de los objetivos por cumplir en su gestión: “¿Qué quiero? Ser campeón con muchos jugadores de cantera.

“Queremos tener más jugadores de cantera, hay varios que han salido, [pero] no es la cantidad que quisiéramos; ojalá tengamos más, pero no sólo en Pumas, sino [también] en la Selección Mexicana”.

El vicepresidente universitario considera que han cambiado las épocas y que por eso ya no surgen tantos futbolistas de las fuerzas básicas; no obstante, explicó cómo están trabajando: “Se bajó el límite de edad en categorías [menores] para que lleguen con mejor proceso”.

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