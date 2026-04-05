En Pumas, son conscientes de que una victoria sobre Chivas les permitiría estar más cerca de su “primer objetivo”: clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, reconoció que se plantearon “quedar lo más arriba posible” en la tabla general, por lo que confía en que saldrán con el puño en alto del estadio Akron.

“El partido lo vemos como [la posibilidad de sumar] tres puntos importantes, pensando en esa clasificación. Veo bien al equipo, hemos mejorado y hemos crecido; está motivado y con ganas de enfrentar este partido”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

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El director auriazul es consciente de que el duelo con el Rebaño será de alto calibre, porque se enfrentan dos escuadras que han tenido una destacada participación este certamen.

“Espero un partido bueno, es el uno contra el cuatro, son dos equipos que han tenido un buen torneo y que han sido protagonistas; son dinámicos y de los que más corren. Es partido intenso porque es [contra] uno de los equipos grandes”, manifestó.

Sancho aceptó que el juego contra el Guadalajara es uno de los más relevantes en el calendario de los Pumas.

“Los partidos con los grandes son importantes, se consideran clásicos; el de Chivas es un partido que ha tomado mucha rivalidad, pero considero que el [verdadero] clásico, es contra el América”, dijo.

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