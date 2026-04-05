La Liga MX presenta este domingo uno de los duelos más atractivos del semestre, con el enfrentamiento entre Chivas y Pumas como parte de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026.

Ambas escuadras, protagonistas de un sólido campeonato y constantes en la pelea por los primeros lugares de la tabla, se medirán en la cancha del Estadio Akron tras la pausa por la Fecha FIFA, con el objetivo de reafirmar el buen momento que atraviesan sus respectivos proyectos deportivos.

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El conjunto tapatío, dirigido por Gabriel Milito, regresará a casa luego de una importante victoria frente a Rayados de Monterrey. Además, el Rebaño Sagrado podría contar con varios de sus elementos que tuvieron actividad reciente con la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre.

Por su parte, Pumas, bajo el mando de Efraín Juárez, ha logrado darle un nuevo impulso al equipo universitario. Los auriazules también llegan motivados tras sumar un triunfo de alto impacto ante el América, en una actuación redonda que fortaleció la confianza del plantel de cara a este compromiso.

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Así ve la IA el Chivas vs Pumas

Con el gran momento de ambos equipos en el futbol mexicano, la IA ha decidido al gran ganador del partido, siendo el equipo rojibalnco el elegido por las plataformas.

De acuerdo con lo compartido por la Inteligencia Artificial, Chivas es favorito por un porcentaje de 55 por ciento, muy por encima del 23 por ciento de Pumas, mientras que el empate tiene un 22 por ciento de ocurrir.