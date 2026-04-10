Cruz Azul se llena de emoción en La Noria; homenaje y unión antes del Clásico Joven ante América

En La Noria no fue un entrenamiento cualquiera. Cruz Azul abrió sus puertas y dejó entrar al grupo de animación Sangre Azul en la antesala del Clásico Joven, en una tarde donde el ánimo se mezcló con la exigencia por volver al triunfo.

La Máquina llega a la Jornada 14 del Clausura 2026 en el segundo lugar, pero con dudas tras cinco partidos sin ganar entre Liga MX y Concachampions. La derrota ante LAFC dejó heridas abiertas y cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo de Nicolás Larcamón.

Aun así, la ilusión por vencer al América sigue intacta. Bajo una ligera lluvia, los aficionados alentaron sin parar con cánticos como “Dale, dale, Cruz Azul” y “Tienes que salir campeón este año” en un entrenamiento que se convirtió en un auténtico banderazo previo al duelo más esperado.

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Cruz Azul se llena de emoción en La Noria, previo al Clásico Joven - Foto: Especial

Un recuerdo que marcó el entrenamiento

El momento más emotivo llegó cuando aparecieron banderas con la imagen del Presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez junto a su madre, Natalia Rangel, quien falleció recientemente. La escena fue tan emotiva que en todo momento ondearon la bandera, reflejando cercanía con el directivo..

Con plantel completo, Larcamón dirigió la última práctica antes del partido. Carlos Rotondi trabajó con normalidad, mientras Kevin Mier y Andrés Gudiño mostraron gran nivel bajo los tres postes, en una sesión que combinó intensidad y concentración total. La lucha por la titularidad en el arco se incrementa.

Al final, jugadores y aficionados se reunieron para una foto que reflejó el momento del equipo. Víctor Velázquez saludó uno por uno a los futbolistas, en un gesto que reforzó la unión interna. Ahora, Cruz Azul se alista para visitar al América en el Estadio Banorte, en un regreso cargado de historia, presión y sed de revancha.

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