Liga MX: Juárez vs Tijuana EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

Este viernes, 10 de abril, los “Bravos” de Juárez recibirán a los “Xolos” de Tijuana en partido correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mismo que se transmitirá a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

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¿Cómo llegan Juárez y Tijuana a la Jornada 14 del Clausura 2026?

El onceavo y doceavo lugar de la tabla general se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde ambos jugarán para escalar posiciones en el torneo.

Por un lado, los “Bravos” de Juárez llegarán a este encuentro con un saldo de cinco derrotas, cuatro victorias y cuatro empates. Mientras que, un lugar más abajo, los “Xolos” de Tijuana hilan seis empates, cuatro derrotas y tres triunfos hasta la treceava fecha del Clausura 2026.

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