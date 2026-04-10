Liga MX: Puebla vs León EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

Este viernes, 10 de abril, Puebla recibirá la visita de León para abrir el telón de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc. Mismo que se transmitirá a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

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¿Cómo llegan Puebla y León a la Jornada 14 del Clausura 2026?

Alejada por dos lugares de la zona de Liguilla, “La Fiera” de León llegará a este encuentro desde el onceavo lugar de la tabla. Hasta la treceava fecha del torneo suma siete derrotas, cinco victorias y un empate. En su último partido, triunfó (2-0) ante los rojinegros de Atlas.

En contraste, “La Franja” de Puebla ocupa el quinceavo lugar del torneo con seis derrotas, cuatro empates y tres victorias. En su más reciente encuentro, la escuadra poblana empató (1-1) con los “Bravos” de Juárez.

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