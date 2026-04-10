Liga MX: Puebla vs León EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

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Este viernes, 10 de abril, recibirá la visita de León para abrir el telón de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc. Mismo que se transmitirá a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

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Alejada por dos lugares de la zona de Liguilla, “La Fiera” de León llegará a este encuentro desde el onceavo lugar de la tabla. Hasta la treceava fecha del torneo suma siete derrotas, cinco victorias y un empate. En su último partido, triunfó (2-0) ante los rojinegros de Atlas.

En contraste, “La Franja” de Puebla ocupa el quinceavo lugar del torneo con seis derrotas, cuatro empates y tres victorias. En su más reciente encuentro, la escuadra poblana empató (1-1) con los “Bravos” de Juárez.

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