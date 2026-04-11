Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Clausura 2026, HOY, sábado 11 de abril

Este sábado continúa la actividad de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco atractivos partidos, donde por supuesto, destaca el Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el regreso de las Águilas al estadio Banorte después de dos años. Sin embargo, el juego entre Tigres y Chivas también alza la mano como uno de los más importantes de la jornada.

Afortunadamente para los aficionados, tres de los cinco partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta.

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La actividad comienza en La Corregidora con el duelo entre Querétaro y Necaxa. Los Rayos ocupan el lugar 11 de la tabla de posiciones con 16 puntos y una victoria esta tarde podría catapultarlos a la zona de clasificación a Liguilla. Sin embargo, a la misma hora, los reflectores estarán puestos en el Volcán, cuando Tigres reciba a Chivas, líder del torneo, en una prueba para los dirigidos por Gabriel Milito de demostrar que su liderato está sostenido por victorias ante contendientes al título.

Más tarde, el Atlas enfrentará a los Rayados de Monterrey en un partido de equipos obligados a ganar. Los rojinegros para acercarse a la zona de clasificación y los regiomontanos para no empezar a despedirse del torneo a tres jornadas del final de la temporada regular. A esa misma hora Pachuca y Santos Laguna chocan en el estadio Hidalgo.

Finalmente, el platillo principal: América vuelve al Coloso de Santa Úrsula contra Cruz Azul, con una reedición de aquella final del 2024 que consagró a las Águilas antes de que empiecen las remodelaciones del mítico estadio.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026?

Querétaro vs Necaxa

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Tigres vs Chivas

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX

Atlas vs Rayados de Monterrey

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pachuca vs Santos Laguna

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX

América vs Cruz Azul

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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