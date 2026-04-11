Las Chivas tienen una importante prueba que superar, esta tarde, cuando se metan al Volcán para enfrentarse a los Tigres.

A lo largo del certamen, el equipo de Gabriel Milito ha demostrado que será protagonista en la Fiesta Grande, para la cual ya tiene su boleto asegurado, pero hoy podría confirmar que es el candidato número uno para levantar el título.

El Guadalajara no sufre una derrota desde la Jornada 8, cuando cayó a manos del Toluca en el Nemesio Díez. Desde entonces, cuenta con cinco victorias y un empate.

Eso sí, apenas tiene un triunfo en sus más recientes cinco visitas (dos empates y dos derrotas) a San Nicolás de los Garza.

Han pasado tres años desde la última ocasión que las Chivas se llevaron los tres puntos del estadio Universitario, en duelos de Liga MX.

El Rebaño Sagrado tratará de aprovechar que los Tigres, en este semestre, no han sido tan fuertes en casa, como suelen serlo.

La escuadra de Guido Pizarro ha disputado seis encuentros como local y ha ganado dos, empatado dos y perdido dos.

Además, los felinos tienen la necesidad de revertir la situación que viven en el torneo local, donde acumulan tres cotejos sin triunfo.

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