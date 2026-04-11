Jonathan dos Santos revela por qué no se retiró; HOY cumple 150 partidos con el América

Después de la dolorosa eliminación frente a las Chivas en el Clausura 2023, Jonathan dos Santos pensó en retirarse. El fin de la carrera rondó por su cabeza, pero el respaldo de su familia lo detuvo de golpe.

La motivación de su madre y el arribo de André Jardine al banquillo azulcrema fueron los dos motivos que lo mantuvieron en Coapa. Hoy, cumple 150 partidos con la playera del América.

“Me siento feliz. Son 150 partidos que se dicen muy fácil, pero es trabajo, es orgullo. Significa mucho compromiso, mucha responsabilidad y la verdad es que me da mucha motivación para disputar más partidos con este club”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“No, Jona; tú puedes. Métele, ve por otro año más”, fueron palabras que Dos Santos recibió de su madre. Hoy, ese respaldo lo convirtió en un histórico de las Águilas, el club de sus amores.

“Siempre soñé, pero no sabía si se iba a cumplir. Estoy feliz de haber cumplido mi sueño, cerca de mi familia, de mi gente, con el club de mis amores. Lo que hemos hecho quedará en la historia”, menciona, conmovido.

Hablar de su futuro es aún desconocido. El volante, quien en 15 días cumplirá 36 años, sueña con seguir en las Águilas.

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