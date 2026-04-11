América vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Joven, HOY, sábado 11 de abril

América y Cruz Azul disputan esta noche el partido más atractivo de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, en lo que será el regreso de las Águilas al Estadio Azteca, hoy llamado Banorte.

Con realidades distintas en el torneo local, América y Cementeros disputan una edición más del Clásico Joven. Precisamente el partido que cerró el Coloso de Santa Úrsula en mayo de 2024 antes de su remodelación.

Para los de Coapa es un partido clave en sus aspiraciones por no salir de los puestos de Liguilla. Además, quieren evitar otra derrota en Clásicos en lo que va de este semestre. Ante Pumas y Chivas cayeron fuera de casa, en ambos duelos por el marcador de 1-0.

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América suma 18 puntos y su lugar en la Fiesta Grande corre peligro, por su parte, Cruz Azul, con 27 unidades, sigue de cerca al líder Guadalajara y su objetivo es no bajar de los primeros cuatro lugares.

“Es una seguidilla de partidos muy importante. Necesitamos seguir sumando puntos porque no estamos en una posición ventajosa para nada, necesitamos ganar, seguir sumando", declaró Sebastián Cáceres en conferencia.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Cruz Azul?

Ya sólo restan cuatro jornadas para el inicio de la Liguilla del Clausura 2026 y América debe sumar de a tres puntos para no poner en riesgo su boleto a la Fase Final.

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 21:05

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube

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