Jonathan dos Santos comparte la alegría del América por volver a su fortaleza, el Estadio Banorte

El 26 de mayo de 2024 fue el más reciente partido del América en el Estadio Azteca. Fue precisamente contra el Cruz Azul, en la conquista de su bicampeonato.

Casi dos años después, muchas cosas han cambiado, pero la ambición y la alegría por jugar en casa siguen intactas al interior del plantel azulcrema. Así lo asegura Jonathan dos Santos, quien recuerda con gran alegría aquella noche en Santa Úrsula.

“Fue un partido súper complicado contra Cruz Azul, muy difícil. Ellos hicieron un grandísimo juego, pero al final tuvimos la gran suerte de que nos marcaran el penalti y que Henry Martín lo anotara”, recuerda Jona, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes a un costado de la histórica cancha.

Dos Santos jamás imaginó cómo sería ganar un título con sus Águilas, en el majestuoso Azteca —hoy llamado Banorte—, pero es algo que vivirá por siempre en él.

“Conseguir un tricampeonato en el club de tus amores, y más cuando no se conseguían títulos, porque ya eran cinco años sin ganar nada... Tuve la gran suerte”, recordó, emocionado.

Jona voltea al estadio, ve la impresionante estructura y sonríe. Ya saborea su regreso a casa. Esta noche, en el Clásico Joven, los de Coapa vuelven a la que consideran su fortaleza, el recinto que los ha visto coronarse en siete de sus ocho campeonatos que poseen en la era de los torneos cortos.

“El Estadio Banorte es nuestra casa, la emoción que se siente en este lugar es única. Si estando así vacío, se siente esa energía... Es una locura. Es nuestra fortaleza y siento que al equipo le va a ayudar en esta fase final”, concluyó.

Además del choque de esta noche, el América buscará sellar su boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, el martes frente al Nashville, también en el Coloso de Santa Úrsula. Llegó la hora de hacer pesar el impresionante monstruo gris que tiene como casa.

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