Jonathan dos Santos: América se vuelve más grande en los momentos complicados

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A falta de cuatro jornadas para el inicio de la Liguilla, el presente del América impide soñar a toda su afición. El futuro es incierto, pero al interior del Nido, la perspectiva es diferente.

Jonathan dos Santos, volante de las Águilas, envió un mensaje a la gente azulcrema, previo al Clásico Joven contra el Cruz Azul, esta noche en el Estadio Banorte. El histórico futbolista advierte que el América se alimenta de las dificultades.

“[Quiero] decirle a la gente que esté tranquila, que vamos a luchar por lo que viene en Liga MX y Concacaf. No tengan dudas de que este equipo, en los momentos más complicados, se vuelve más grande”, declaró Jona, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, Dos Santos sí manifestó que las críticas son —en ocasiones— injustas desde el lado humano, al desconocer lo que se vive al interior del Nido de Coapa.

“Las críticas siempre van a existir, eso no lo podemos cambiar, pero siento que —al final— son un poco injustas, porque no saben lo que está pasando con nosotros, desde lo humano. Eso sí, al final, como profesionales, entendemos que haya críticas siempre”, agregó.

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