El pleno del Congreso capitalino modificó la entrada en vigor de la segunda y tercera etapa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, que estaban programadas para el 1 de junio y el 15 de noviembre de este año, respectivamente.

Por unanimidad, y a propuesta del presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra, las y los diputados avalaron que mencionadas etapas entren en vigor hasta el 1 de abril de 2027.

“En consecuencia, la propuesta pretende prorrogar las fechas de aplicación de la segunda y tercera fase de implementación en las materias civil y familiar, hasta la fecha máxima de 1 de abril de 2027, con el fin de tener toda la oportunidad que permita realizar ajustes, respetando los derechos de la base trabajadora y garantizando el acceso de la justicia, la solución de los conflictos y la tutela jurisdiccional efectiva”, señala el dictamen votado a favor por unanimidad.

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Al fundamentar la propuesta, el diputado Alberto Martínez Urincho precisó que se contempla la adecuación en las fechas para la entrada en vigor de diversos procedimientos en materia civil y familiar, entre ellos, los relacionados a los juicios especiales hipotecarios, arrendamiento inmobiliario, jurisdicción voluntaria, procedimientos ejecutivos civiles orales, controversias ordinarias civiles, asuntos sucesorios, y mecanismos de justicia restaurativa.

“En la Comisión de Justicia hemos constatado que las modificaciones buscan optimizar el despliegue del Código Nacional, especialmente en sus ámbitos de justicia oral y digital. Se trata de una propuesta que permitirá continuar con la prestación de servicios de justicia de calidad, garantizando al mismo tiempo su modernización en un respeto y restricto a los derechos humanos de todas las personas”, aseveró.

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