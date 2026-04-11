Chucky Lozano podría perderse el Mundial 2026 por discusión con Javier Aguirre; esto fue lo que pasó

El futuro de Hirving 'Chucky' Lozano se mantiene como una incógnita tras abandonar el San Diego FC a raíz de una discusión con la directiva y cuerpo técnico del equipo estadounidense. Esa situación lo deja con pie y medio fuera de la convocatoria final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 y además, una discusión entre ellos lo habría "condenado" a no ser considerado.

Primero, una discusión con el técnico del club californiano, Mikey Varas, provocó que la relación entre San Diego y Lozano se rompa. Al no ser considerado para el primer equipo y no sumar minutos, su presencia en la Selección Mexicana corre riesgo, a pesar del deseo del Vasco de llamarlo a jugar con el Tri.

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De acuerdo con Gibrán Araige, Aguirre habló con el Chucky para manifestarle su intención de llevarlo a la Copa del Mundo, siempre y cuando estuviera en activo con su club.

"Hubo una charla entre Javier Aguirre y el "Chucky" Lozano hace unos meses por todo este problema que tuvo en San Diego. Tengo entendido que San Diego buscaba rescindir el contrato y, obviamente, pues tratar de llegar a un arreglo, porque todavía tiene contrato por un par de años más", reveló Araige en el programa Insiders.

Sin embargo, la respuesta de Chucky no habría sido del agrado del Vasco.

"El Chucky dijo: 'a mí me pagas todo mi contrato, todo, completito'. Y ahí fue cuando hubo una charla entre Javier Aguirre y el Chucky donde el 'Vasco' le dijo: "A ver, a mí me interesas, te tengo en la órbita para ir al Mundial, pero necesito que juegues". Pero el Chucky le dijo que no", agregó el reportero de Televisa.

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