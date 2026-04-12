Liga MX: Pumas vs Mazatlán EN VIVO - Jornada 14 del Clausura 2026

Los Pumas y el Mazatlán FC disputan un partido de distintas realidades, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El duelo entre capitalinos y sinaloenses comenzará en punto de las 12:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Las Estrellas, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Mazatlán FC

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¿Cómo llegan Pumas y Mazatlán a la Jornada 14 del Clausura 2026?

Los Pumas disputan un partido imperdible, hoy a mediodía, cuando se enfrenten al Mazatlán FC en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal le hacen los honores a los Cañoneros, con la obligación de ganar para estar más cerca de asegurar su boleto para la Liguilla.

De momento, el equipo de Efraín Juárez marcha en la quinta posición de la tabla general, con 24 puntos, producto de seis victorias y seis empates.

Por tal motivo, necesita una victoria para afianzarse entre los primeros ocho lugares y ser parte de la Fiesta Grande. Necesita conseguir su pase, ese es su primer objetivo.

Además, al interior de la institución universitaria, tienen la intención de quedar en lo más alto de la tabla general, para recibir los juegos de vuelta de eliminación directa en casa.

De esta manera, el conjunto auriazul no se puede dar el lujo de dejar escapar unidades en la recta final de la Fase Regular, por lo que debe dar un golpe sobre la mesa ante el segundo peor del Clausura 2026.

De igual forma, tratará de mantener su racha de imbatibilidad y extenderla a cinco; cuenta con dos triunfos y dos empates en las últimas cuatro fechas.

Por su parte, el Mazatlán FC tratará de terminar su último torneo en Primera División de la manera más digna posible.

Actualmente, los Cañoneros se encuentran en el lugar 17 de la clasificación, con 11 puntos, gracias a tres victorias y dos empates.

Ahora, el conjunto de Sergio Bueno intentará obtener una nueva victoria que le permita salir de los últimos lugares de la tabla general.

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