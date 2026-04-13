Cruz Azul se juega la vida en la Concacaf Champions Cup 2026. La Máquina recibe a Los Angeles FC con un 3-0 en contra. El reto es enorme, pero el discurso interno apunta a la remontada.

El partido se disputará en el estadio Cuauhtémoc, donde Cruz Azul buscará imponer condiciones desde el inicio.

Marcar primero y no conceder será la base del plan. La altura y la afición pueden pesar.

En conferencia, Nicolás Larcamón dejó claro el camino. El técnico pide una versión impecable de su equipo y confianza total en su identidad.

Quieren regresar a ser protagonistas, tal y como lo hicieron en las primeras fechas del torneo de Liga.

Lee También ¿Indirecta para Chivas? André Jardine asegura que no hay favoritos para el título de la Liga MX

“Todo lo que hay que ser es, precisamente, lo que somos, casi una versión perfecta… un equipo combativo, implacable y dominante. Vamos desde el primer minuto al último, nada nos va a hacer claudicar en la búsqueda. Todo lo que se requiere es todo lo que somos”.

Larcamón resaltó la mentalidad del grupo. El enfoque está en el trabajo interno y en la ambición por cumplir objetivos altos, que es pelar por los dos títulos.

“Siempre estamos encomendados a ir en búsqueda de los máximos objetivos, me centro en eso… las perspectivas son enormes a partir de lo que veo a diario de ellos”.

¡VAN POR LOS DOS TORNEOS!



Larcamón enfatizó que buscarán llegar lo más lejos posible en Liga y CONCACAF: “Si hay un momento en el semestre en que siento mayor ambición por lograr seguir teniendo abierto el frente en ambas competencias es ahora”. pic.twitter.com/Bc2Gk9T25O — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 13, 2026

El técnico no piensa en elegir torneos. La exigencia es competir al máximo en ambos frentes y mantener viva la ilusión internacional, ya que como él menciona, el equipo siempre debe estar en los grandes escenarios.

Lee También Pumas cumple en CU y derrota a Mazatlán FC para seguir peleando por la parte alta de la tabla

“Si hay un momento… para ir en búsqueda de la Concachampions, es ahora. El equipo está hambriento con ganas de revertir la serie y situarnos en semifinales, para seguir abriéndonos camino en la competencia, sea en la cancha que sea, lo importante que va a ser el apoyo de nuestra gente, el empuje, el saber que es una cancha muy pesada para equipos que no están acostumbrados a la altura”.

La confianza también pasa por el plantel. La competencia interna le permite tener variantes y sostener la intensidad en un partido límite.

“Confío muchísimo en la jerarquía… en la fuerza colectiva que tenemos… estamos determinados y lejos de creer que es una llave cerrada. Vamos por la remontada”.

El mensaje final para Larcamón es claro, Cruz Azul necesita una noche perfecta para seguir con vida en el torneo continental y así refrendar el título de la zona.

“Tendremos que hacer un partido excelente, casi perfecto… Por algo estamos entre los dos primeros equipos, como el segundo mejor equipo de la fase regular, hay argumentos reales, optimismo y esperanza por revertir la serie”.

Mensaje de apoyo a Christian Ebere

En medio de la preparación, el equipo también mostró su lado humano. Tras el fallecimiento de la madre de Christian Ebere, el técnico envió un mensaje de apoyo.

“Enviarle un mensaje de condolencia a la familia de Cristian… enviarle un mensaje de apoyo a toda la familia”, enfatizó.