André Jardine asegura que el partido con Nashville "es el más importante del semestre"

El estadio Banorte reabrió sus puertas al América y en su segundo juego de regreso, ya está listo para vivir una noche de copa internacional. Contra Nashville SC (0-0 global), las Águilas jugarán su partido más importante del semestre.

No es ningún secreto que la exigencia en América es ganar todos los títulos que estén en juego, pero la Copa de Campeones de la CONCACAF es la verdadera “obsesión” en Coapa.

André Jardine lo tiene muy presente, por eso declaró en conferencia de prensa que “es curioso, queremos dar una gran importancia a todos los partidos, pero cuando miras el semestre como un todo, es indiscutible que el de mañana es el partido más importante del semestre”.

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André Jardine lo tiene claro. Aseguró que contra Nashville “vamos a jugar el partido más importante del semestre” 🔥 🗣️ pic.twitter.com/yAoDTfrIRZ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 14, 2026

El empate sin goles en el Geodis Park de Nashville obliga al América a ganar, ya que el criterio de gol de vístante juega en favor del conjunto estadounidense.

“Tenemos muy buena sensación de estar preparados para momentos decisivos, con un nivel de confianza después del clásico que nos ayudó, y la absoluta certeza de ver un equipo extremamente competitivo, centrado en el objetivo, que es colocar al América entre los cuatro mejores”, agregó el estratega brasileño.

Mientras el regreso de Henry Martín se mantiene en duda, la única baja asegurada para este encuentro es la de Rodrigo Dourado por acumulación de tarjetas amarillas.

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Para Rodrigo Cota, portero azulcrema, “mantener el cero en el arco creo que es lo primordial, la realidad es que lo que tenemos en la cabeza es salir con nuestra gente y en nuestra casa a ganar, más allá de mantener el cero, vamos a buscar un partido casi perfecto”.

Ante Nashville, líder de la conferencia Este de la MLS, el mensaje es claro: América buscará la victoria más importante de la temporada hasta ahora.