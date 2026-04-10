André Jardine y el América tienen una semana apretada, en la que estarán jugando frente Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven y, posteriormente, definen su futuro en la Concachampions contra Nashville.

Bajo este panorama, Juan Carlos 'Topo' Valenzuela, analista de FOX, aseguró que los resultados de ambos partidos no deberían de dictar el futuro del técnico brasileño con el cuadro azulcrema.

"Se ha hablado mucho de eso (del futuro de Jardine) y en América siempre genera esa presión, más allá de los títulos, creo que el técnico tiene el respaldo de la directiva por lo menos lo que resta del torneo", señaló el ex defensa en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

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Para el 'Topo' Valenzuela, los de Coapa deben de buscar a como de lugar su pase a la siguiente fase del torneo de CONCACAF, pero sí subrayó que no se debe de regalar el partido frente La Máquina.

"Sí tiene una semanita muy complicada porque se viene el partido contra Cruz Azul y después contra Nashville, la prioridad es avanzar (en Concachampions), pero no tirar el clásico", reafirmó el talento de FOX.

'Topo' Valenzuela es analista de FOX / Foto: Cortesía de FOX

Mal momento de América afecta a Raphael Veiga

Desde que se comenzó a vincular el nombre de Rapahel Veiga con el América, la afición azulcrema se ilusionó por lo que hizo el brasileño en el Palmeiras, colocándose como un futbolista importante para el club ganador de la Copa Libertadores.

Hasta este punto, el jugador carioca no ha podido demostrar el nivel con el que conquistó el corazón de la afición del club de Sao Paulo. El ahora analista de FOX explicó que la desconexión del brasileño de su mejor estado de forma podría deberse al presente que atraviesa el equipo de Coapa.

"Yo sí creo que es un jugador diferente, con otras cualidades, un tipo con mucha visión, pero si le está costando el adaptarse al futbol mexicano, le está costando también por el momento que vive el equipo y eso retrasa su adaptación y lo hace mucho más complicado", puntualizó Valenzuela.

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Raphael Veiga festeja su gol contra el Mazatlán / Foto: Imago7

Aunque el funcionamiento puede ser factor para no ver brillar a Veiga, el 'Topo' sí considera que por ser un futbolista de envergadura debería de ser mejor dentro del campo, sin importar como esté el resto del plantel.

"Independientemente del funcionamiento del equipo, creo que este jugador no ha encontrado ese nivel que encontró en Brasil. Ojalá en esta parte final del torneo logre encontrarlo porque si logra hacerlo seguramente el equipo ofensivamente logrará mucho más", declaró.

Hasta el momento, Veiga suma 13 partidos entre Liga MX y Concachampions, donde registra tres anotaciones y la misma cantidad de asistencias.