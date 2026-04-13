Liga MX: ¿Cómo se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 si hoy finalizara la Fase Regular?

La Fase Regular del Clausura 2026 está cada vez más cerca de llegar a su fin.

De momento, sólo restan tres jornadas por dispuitarse y la lucha por obtener uno de los siete boletos disponibles para la Liguilla está que arde

Cabe resaltar que, hasta el momento, sólo las Chivas han asegurado su presencia en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

De esta manera, hay un fuerte pelotón de equipos peleando por los espacios que aún quedan disponibles para avanzar a los duelos de eliminación directa.

El Cruz Azul, el Pachuca, los Pumas, el Toluca, los Tigres, el América y el Atlas son los que se encuentran después del Rebaño.

Sin embargo, la Máquina, los Tuzos, los Felinos y los Diablos Rojos tienen un pie y medio en la Liguilla.

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Mientras que los Universitarios, las Águilas y los Zorros se encuentran en la cuerda floja para avanzar a la siguiente etapa, pero tienen la ventaja de que dependen de sí mismos.

Por su parte, el León, el Tijuana, el FC Juárez y el Necaxa todavía sueñan con clasificar a la Liguilla, pero ya tienen menos posibilidades.

Matemáticamente, el Monterrey, el Atlético San Luis, el Querétaro, el Puebla y el Mazatlán FC no están eliminados, pero sus opciones de estar en la Fiesta Grande son pocas.

El Santos es el único equipo que ya no tiene ninguna posibilidad real de colocarse entre los ocho primeros lugares de la clasificación, ya que el Atlas es octavo con 19 puntos.

Es decir, aunque los Guerreros ganen sus tres compromisos restantes, podrán tener acceso a los sitios de privilegio.

De esta manera, el cierre de la Fase Regular del Clausura 2026 será más que intenso porque todavía muchos clubes deben definir su futuro.

Las últimas tres jornadas de la Liga MX estarán llenas de sabor y de presión para los equipos que confirmarán si estarán o no en la disputa por el título del futbol mexicano.

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¿Cómo se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX si hoy finalizara la Fase Regular?