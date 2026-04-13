Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 14?

Con el empate (1-1) entre Toluca y Atlético San Luis, la Jornada 14 del Clausura 2026 llegó a su fin.

Ahora, la actividad de la Liga MX se reanudará hasta el próximo viernes con dos compromisos.

Luego de que ya han transcurrido 14 fecha, la Liguilla está cada vez más cerca y la lucha por obtener uno de los siete boletos disponibles está que arde.

Cabe resaltar que, hasta el momento, las Chivas son las únicas que han podido asegurar su presencia en la Fiesta Grande.

El Cruz Azul, el Pachuca, los Pumas y el Toluca están, prácticamente, clasificados, pero, matemáticamente, todavía necesitan sumar algunos puntos o verse beneficiados por otros resultados.

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Los Tigres, el América, el Atlas, el Léon y el Tijuana se pelearán por los otros tres cupos que, seguramente, quedarán, si todo se mantiene como hasta el momento.

La pelea por estar entre los ocho primeros lugares de la tabla general está bastante intensa, pero también la disputa por ser el máximo romperedes.

Con sólo tres partidos por disputarse, todo parece encaminado para que dos delanteros se queden con la corona como campeón de goleo del Clausura 2026.

Detrás, viene un nutrido grupo de atacantes que todavía sueñan con quitarles la cima de la tabla de goleadores, pero luce complicado que lo consigan.

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¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX?

Armando González | Chivas | Doce goles

Joao Pedro | Atlético San Luis | Doce goles

Kevin Castañeda | Tijuana | Siete goles

Paulinho | Toluca | Seis goles

Diber Cambindo | León | Seis goles

Juninho | Pumas | Seis goles

Ezequiel Bullaude | León | Cinco goles

Javier Ruiz | Necaxa | Cinco goles

José Paradela | Cruz Azul | Cinco goles

Josué Ovalle | Mazatlán FC | Cinco goles

Mateo Coronel | Querétaro | Cinco goles

Salomón Rondón | Pachuca | Cinco goles

Arturo González | Atlas | Cinco goles

Uros Djurdjevic | Monterrey | Cinco goles

Juan Brunetta | Tigres | Cinco goles

Lucas Di Yorio | Santos | Cinco goles

Óscar Estupiñán | FC Juárez | Cinco goles

Robert Morales | Toluca | Cinco goles

Gabriel Fernández | Cruz Azul | Cuatro goles

Tomás Badaloni | Necaxa | Cuatro goles

Víctor Guzmán | Pachuca | Cuatro goles

Ángel Correa | Tigres | Cuatro goles

Guilherme Castilho | FC Juárez | Cuatro goles