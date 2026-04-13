Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 14?

Más Información
Sergio Bueno habría dicho que "una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue..." tras ser expulsado
Con el empate (1-1) entre Toluca y Atlético San Luis, la Jornada 14 del Clausura 2026 llegó a su fin.
Ahora, la actividad de la Liga MX se reanudará hasta el próximo viernes con dos compromisos.
Luego de que ya han transcurrido 14 fecha, la Liguilla está cada vez más cerca y la lucha por obtener uno de los siete boletos disponibles está que arde.
Cabe resaltar que, hasta el momento, las Chivas son las únicas que han podido asegurar su presencia en la Fiesta Grande.
El Cruz Azul, el Pachuca, los Pumas y el Toluca están, prácticamente, clasificados, pero, matemáticamente, todavía necesitan sumar algunos puntos o verse beneficiados por otros resultados.
Lee También Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 14 del Clausura 2026
Los Tigres, el América, el Atlas, el Léon y el Tijuana se pelearán por los otros tres cupos que, seguramente, quedarán, si todo se mantiene como hasta el momento.
La pelea por estar entre los ocho primeros lugares de la tabla general está bastante intensa, pero también la disputa por ser el máximo romperedes.
Con sólo tres partidos por disputarse, todo parece encaminado para que dos delanteros se queden con la corona como campeón de goleo del Clausura 2026.
Detrás, viene un nutrido grupo de atacantes que todavía sueñan con quitarles la cima de la tabla de goleadores, pero luce complicado que lo consigan.
Lee También Chivas es sorprendido y recibe fuerte humillación de Tigres en el Volcán
¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX?
Armando González | Chivas | Doce goles
Joao Pedro | Atlético San Luis | Doce goles
Kevin Castañeda | Tijuana | Siete goles
Paulinho | Toluca | Seis goles
Diber Cambindo | León | Seis goles
Juninho | Pumas | Seis goles
Ezequiel Bullaude | León | Cinco goles
Javier Ruiz | Necaxa | Cinco goles
José Paradela | Cruz Azul | Cinco goles
Josué Ovalle | Mazatlán FC | Cinco goles
Mateo Coronel | Querétaro | Cinco goles
Salomón Rondón | Pachuca | Cinco goles
Arturo González | Atlas | Cinco goles
Uros Djurdjevic | Monterrey | Cinco goles
Juan Brunetta | Tigres | Cinco goles
Lucas Di Yorio | Santos | Cinco goles
Óscar Estupiñán | FC Juárez | Cinco goles
Robert Morales | Toluca | Cinco goles
Gabriel Fernández | Cruz Azul | Cuatro goles
Tomás Badaloni | Necaxa | Cuatro goles
Víctor Guzmán | Pachuca | Cuatro goles
Ángel Correa | Tigres | Cuatro goles
Guilherme Castilho | FC Juárez | Cuatro goles
Noticias según tus intereses
[Publicidad]