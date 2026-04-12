Más Información

Sergio Bueno habría dicho que "una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue..." tras ser expulsado

Sergio Bueno habría dicho que "una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue..." tras ser expulsado

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 14 del Clausura 2026

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al terminar la jornada 14 del Clausura 2026

Resultado: Toluca deja ir la victoria en agónico empate del Atlético de San Luis

Resultado: Toluca deja ir la victoria en agónico empate del Atlético de San Luis

Gabriel Milito le recrimina la actitud a sus jugadores tras goleada contra Tigres: "No puede suceder"

Gabriel Milito le recrimina la actitud a sus jugadores tras goleada contra Tigres: "No puede suceder"

Hijo de Gignac le pide una foto a la Hormiga González

Hijo de Gignac le pide una foto a la Hormiga González

Este domingo terminó la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la con el empate entre Toluca y el Atlético de San Luis, un resultado que le da un respiro al Guadalajara, que se mantiene como único líder del campeonato.

Las Chivas están en la primera posición con 31 puntos, seguidos por el Cruz Azul de 28 unidades, mismas que el Pachuca.

Lee también

En la cuarta posición están los Pumas, que llegaron a 27 puntos después de vencer al Mazatlán en Ciudad Universitaria. Con esos mismos puntos está el Toluca, que pudo clasificar a Liguilla este domingo, pero el gol agónico del San Luis lo impidió.

Finalmente, Tigres toma el sexto lugar con 20 puntos, América está séptimo con 19 unidades, las mismas que el Atlas.

Lee también

Equipos como León, Tijuana, Juárez, Necaxa y Monterrey, se mantienen en la lucha por un boleto en las últimas jornadas del torneo.

La tabla de posiciones al terminar la jornada 14
La tabla de posiciones al terminar la jornada 14

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS