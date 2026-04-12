Gabriel Milito le recrimina la actitud a sus jugadores tras goleada contra Tigres: "No puede suceder"

Este sábado el Guadalajara sufrió su tercera derrota del torneo y lo hizo de la peor manera: con goleada incluida. Los Tigres superaron de principio a fin a las Chivas y en conferencia de prensa, el entrenador Gabriel Milito recriminó la actitud de sus jugadores en comparación con los felinos.

Al dar su análisis sobre la derrota en el Volcán, el estratega argentino mencionó que “siento que ellos comenzaron con una energía superior a la nuestra. Eso, realmente, para aspirar a cosas grandes, no puede suceder. Sí te pueden superar, pero en cuanto a determinación por jugar y disputar el partido, no".

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A pesar de la derrota, las Chivas se mantienen en primer lugar con 31 puntos, tres más que su escolta Cruz Azul.

En la recta final del campeonato, el Rebaño deberá enfrentar al Puebla, al Necaxa y a los Xolos de Tijuana. Para fortuna de los rojiblancos, dos de esos partidos serán en condición de local.

Para los aficionados del Guadalajara, estos podrían ser los últimos tres partidos en los que verán a este equipo que los ilusionó con el campeonato del Clausura 2026, ya que Javier Aguirre podría "quitarles" a las figuras más importantes durante la Liguilla para que se unan a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

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¿CUÁNDO DEBEN REPORTAR LOS JUGADORES DE LIGA MX CONVOCADOS POR JAVIER AGUIRRE?

El acuerdo entre Javier Aguirre y los clubes de la Liga MX sería para tener una concentración de 40 días previo a la Copa del Mundo.

Así, los jugadores convocados por el Vasco para el Mundial estarían en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) desde el 6 de mayo, en este caso la mayoría serán jugadores de la Liga MX, mientras que los jugadores en ligas del extranjero tendrán hasta el 1 de junio para reportar.

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