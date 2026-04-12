Resultado: Toluca deja ir la victoria en agónico empate del Atlético de San Luis

El Toluca tenía el boleto a la Liguilla del torneo Clausura 2026 en sus manos, hasta que Adonai Escobedo decidió marcar el polémico penalti con el que Atlético de San Luis (1-1) rescató un agónico empate del estadio Nemesio Diez.

El nuevo 'Rey Midas' del futbol mexicano, Antonio Mohamed, lo dejó claro hace unos meses: cuando llegue el momento de elegir entre Liga MX y la Copa de Campeones de CONCACAF, el Toluca le dará prioridad al torneo internacional; por eso esta noche jugó con un equipo alternativo, en su mayoría con jugadores que normalmente son suplentes. Este miércoles, en Los Ángeles, buscarán cerrar la eliminatoria (global 4-2 a favor) contra el Galaxy y avanzar a semifinales del torneo que no conquistan desde el 2003.

Por otro lado, el conjunto potosino, que necesitaba esta victoria para mantener vivas sus aspiraciones de acercarse en la tabla y clasificar a la Liguilla, encontró un empate que sabe a gloria gracias a una polémica decisión del árbitro central en los últimos segundos del partido.

Después de una primera mitad aburrida, fue Franco Rossi (71') quien recibió una exquisita asistencia de Pavel Pérez para quedar de frente al arco y anotar el gol escarlata.

Joao Pedro apagó las llamas del infierno con un gol de penal al minuto 96, su gol número 12 en el campeonato, y mantiene viva la lucha por el campeonato de goleo con Armando 'La Hormiga' Gónzalez.