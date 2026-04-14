Cruz Azul vs LAFC: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 14 de abril

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¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs LAFC?
Cruz Azul debe golear esta noche a Los Ángeles FC si quiere acceder a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.
- Fecha: Martes 14 de abril
- Horario: 19:00
- Transmisión: FOX y FOX One
También podrás seguir AQUÍ en EL UNIVERSAL Deportes Minuto a Minuto todas las acciones del partido.
¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?
Luego del duro revés que sufrieron la semana pasada en Los Ángeles, Cruz Azul llega a casa con la obligación de ganar y no por uno o dos goles, la exigencia va más allá.
En caso de empatar o perder, La Máquina se despedirá de la actual Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, también podría hacerlo en caso de ganar.
Cruz Azul necesita ganar por lo menos 3-0 para enviar las acciones a tiempo extra. Ganar 1-0 o 2-0 no sería suficiente, tampoco si gana 3-1 o 4-1, debido al gol de visitante.
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