Cruz Azul vs LAFC: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 14 de abril

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs LAFC?

Cruz Azul debe golear esta noche a Los Ángeles FC si quiere acceder a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Fecha: Martes 14 de abril

Horario: 19:00

Transmisión: FOX y FOX One

También podrás segui r AQUÍ en EL UNIVERSAL Deportes Minuto a Minuto todas las acciones del partido.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

Luego del duro revés que sufrieron la semana pasada en Los Ángeles, Cruz Azul llega a casa con la obligación de ganar y no por uno o dos goles, la exigencia va más allá.

En caso de empatar o perder, La Máquina se despedirá de la actual Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, también podría hacerlo en caso de ganar.

Cruz Azul necesita ganar por lo menos 3-0 para enviar las acciones a tiempo extra. Ganar 1-0 o 2-0 no sería suficiente, tampoco si gana 3-1 o 4-1, debido al gol de visitante.