Más Información

Cruz Azul vs LAFC: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 14 de abril

Cruz Azul vs LAFC: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 14 de abril

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Barcelona, HOY, martes 14 de abril

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Barcelona, HOY, martes 14 de abril

Juegos de la Selección Mexicana ya serán transmitidos en Netflix

Juegos de la Selección Mexicana ya serán transmitidos en Netflix

América va por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup: Aarón Mejía

América va por la Liga MX y la Concacaf Champions Cup: Aarón Mejía

Aarón Mejía está viviendo el sueño familiar: ser del América

Aarón Mejía está viviendo el sueño familiar: ser del América

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs LAFC?

Cruz Azul debe golear esta noche a Los Ángeles FC si quiere acceder a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

  • Fecha: Martes 14 de abril
  • Horario: 19:00
  • Transmisión: FOX y FOX One

También podrás seguir AQUÍ en EL UNIVERSAL Deportes Minuto a Minuto todas las acciones del partido.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

Luego del duro revés que sufrieron la semana pasada en Los Ángeles, Cruz Azul llega a casa con la obligación de ganar y no por uno o dos goles, la exigencia va más allá.

En caso de empatar o perder, La Máquina se despedirá de la actual Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, también podría hacerlo en caso de ganar.

Cruz Azul necesita ganar por lo menos 3-0 para enviar las acciones a tiempo extra. Ganar 1-0 o 2-0 no sería suficiente, tampoco si gana 3-1 o 4-1, debido al gol de visitante.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS