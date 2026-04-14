Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO - Cuartos de Final de la Champions League

El técnico alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, alinea a Gavi, Fermín y Ferran para enfrentarse al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El cuadro culé llega con la obligación de remontar el 0-2 logrado por los rojiblancos en la ida para estar en semifinales.

El equipo catalán no puede contar con Cubarsi, expulsado en el encuentro de ida, ni con los lesionados Marc Bernal, Rafinha ni Andreas Christensen. El neerlandés Frenkie de Jong estará en el banquillo de inicio.

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Alineación del Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo; Pedri González, Pablo Páez Gavi; Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López; Ferran Torres.

Alineación del Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke (cap.), Ademola Lookman - Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

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