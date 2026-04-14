Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Barcelona, HOY, martes 14 de abril

Este martes, Barcelona busca una remontada histórica frente al Atlético de Madrid en la Champions League, en calidad de visitante. El cuadro catalán llega con un marcador adverso de 2-0.

Estos equipos ya se habían enfrentado dos veces en las semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético ganó 4-0 en casa y luego avanzó a la final pese a perder 3-0 en Barcelona en el partido de vuelta.

El Atlético no disputa las semifinales de la Champions League desde 2017. El Barça sucumbió ante el Inter de Milan en esa instancia apenas el año pasado.

En el torneo de Liga, Barcelona, líder de la competencia, venció 2-1 al Atlético en Madrid el 4 de abril, antes del encuentro de ida de la semana pasada.

El arquero Jan Oblak podría regresar al once inicial del Atlético de Madrid después de estar fuera de acción durante más de un mes debido a una lesión muscular.

¿Cuándo y dónde ver el Atlético de Madrid vs Barcelona?

El Barcelona debe por lo menos ganar por diferencia de dos goles para enviar el encuentro a los tiempos extra. En caso de ganar por un gol, empatar o perder, quedará fuera de la Champions League.

Fecha: Martes 14 de abril

Horario: 13:00

Transmisión: HBO Max

Sede: Riyadh Air Metropolitano