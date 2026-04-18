Jaime Jáquez, un suplente muy efectivo; el mexicano compite por ser el mejor sexto hombre del año

En la NBA, el protagonismo no sólo está reservado para las estrellas titulares. Jaime Jáquez brilló esta temporada y contribuyó… desde la banca.

El jugador del Heat de Miami no sólo ha sido una de las revelaciones de la campaña, hoy también se mete de lleno en una conversación que nunca había tenido sangre mexicana: la del “Mejor sexto hombre del año”.

Los números lo respaldan. Jáquez se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en firmar una temporada desde el banquillo con más de mil puntos, 300 rebotes, 300 asistencias y 50 triples, una combinación que habla de un jugador completo, versátil y constante.

El mexicanoestadounidense jugó un total de 75 partidos en la campaña, donde promedió 15.4 puntos por partido, junto con cinco rebotes y 4.7 asistencias, en la posición de alero.

Mientras que muchos suplentes cumplen un rol específico, Jáquez supo ser generador, anotador y defensor en un equipo con un entrenador históricamente exigente como es Erik Spoelstra.

En esta pelea, aparecen un par de nombres que también buscan el galardón. El primero es Keldon Johnson, jugador de los Spurs de San Antonio, que también tuvo una sólida campaña regular, con 13.2 puntos y 5.4 rebotes por noche.

Después, se ubica el base del Thunder de Oklahoma, Ajay Mitchell, quien registró 13.6 unidades por juego, aunado a 3.6 asistencias y 3.3 tablas, destacando este año en las duelas.

Cabe destacar que lo hizo en el equipo con el mejor récord de toda la NBA (64-18).

Como de costumbre, el ganador se anunciará eventualmente durante la presente postemporada, usualmente, a mediados o finales de mayo. Si Jáquez logra quedarse con el premio, sería el primer jugador con raíces mexicanas en ganar el honor de ser nombrado el mejor sexto hombre de la NBA, dejando claro que está atravensando el mejor momento de su carrera en el deporte ráfaga.

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