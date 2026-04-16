NBA regresa a México; Pacers y Nuggets se enfrentarán en la Arena CDMX

La Arena Ciudad de México se encenderá el próximo sábado, 7 de noviembre, con un partido de temporada regular entre Indiana Pacers y Denver Nuggets. En su regreso a la capital del país, la NBA celebró que este será el 35.º enfrentamiento de la liga en territorio mexicano, desde 1992.

De acuerdo a la National Basketball Association, esto representa una mayor cantidad que en cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que, por tercer año consecutivo, el duelo se realizará en vísperas del “Día de Muertos”.

La venta de boletos para el partido, donde se espera la presencia de referentes como el serbio Nikola Jokić, empezará los días 25 y 26 de mayo para tarjetahabientes de Banco Azteca. Mientras que la venta para el público general empezará el 29 de mayo.

Sin embargo, entre ambas fechas habrá una preventa exclusiva para aficionados. Ésta será los días 27 y 28 de mayo a través del portal oficial de NBA Mexico City Game.

“El NBA Mexico City Game continúa brindando a los aficionados en México una conexión en primera fila con la liga, sus equipos y sus jugadores. Ser sede del partido número 35 en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo”, celebró Raúl Zárraga, Vicepresidente Senior y Jefe de Operaciones de la NBA Latinoamérica.

Por un lado, en su segundo partido en México, los Nuggets llegarán al encuentro como campeones de la NBA en 2023. Mientras que los Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este, jugará su primer encuentro en la capital del país.

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