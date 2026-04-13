La mexicana Gabriela Jáquez, quinta selección global del Draft 2026 de WNBA

La mexicana Gabriela Jáquez fue elegida este lunes en el número cinco del draft de la WNBA por las Chicago Sky.

Jáquez, de 22 años, brilló en la final del 'March Madness' de la NCAA hace solo una semana y fue clave para que UCLA conquistase su primer título universitario desde 1978.

"Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo", afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

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¡UN DÍA QUE NUNCA OLVIDARÁ! 🥹 ❤️



El momento cuando Gabriela Jaquez es selección por Chicago Sky 🏀 👏



La emoción de su familia al ver que la mexicana llega a la WNBA 🙏 pic.twitter.com/DsQ3L7Xcsq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 13, 2026

La estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies, fue elegida en el número uno del draft por Dallas Wings, mientras que la española Awa Fam fue seleccionada en tercera posición por Seattle Storm.

Jáquez es la hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat de la NBA. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en la WNBA y NBA. Aunque nacidos en California, ambos representan a México a nivel internacional.