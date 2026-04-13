José Ramón Fernández presenta su libro "El Protagonista"

Con toda una vida en el periodismo deportivo, José Ramón Fernández se colocó como un revolucionario dentro de esta industria, creando una escuela que, hasta la fecha, sigue vigente y siendo maestro de grandes figuras del ahora.

Bajo esa primicia, el reconocido comunicador lanzó su libro titulado 'El Protagonista', impulsado por la editorial Grijalbo de Penguin Random House. Dentro de esta obra, el periodista comparte etapas de su vida profesional y profesional, donde hay anécdotas ya conocidas y algunas que no se habían escuchado.

"Grijalbo me abrió la puertas para mi cuarto libro. Este libro es un recorrido que hemos tenido, este año cumplo 54 años en televisión", comentó 'Joserra'.

¡Ya pasaron los años! 😅



José Ramón Fernández presume una foto de su libro “El Protagonista” con una sonrisa y un chiste. 😂 pic.twitter.com/DYkxjAstrk — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 13, 2026

La publicación de este ejemplar ya es especial, pero le da un toque más emotivo con el prólogo escrito por su hija más chica Lorea Fernández Castañón, quien estudia en la Universidad de Nueva York. Además, Odín Ciani, amigo íntimo del icónico comentarista, escribió la presentación del libro.

El libro está dividido en tres capítulos: 'Mi vida en eventos deportivos', 'José Ramón en el terreno de juego' y 'Mano a mano con José Ramón', cada uno de ellos cuenta con una visión distinta, desde anécdotas personales, críticas al sistema, opiniones a título personal y mucho más.

José Ramón Fernández critica el Mundial de 2026

Durante la presentación de su obra, el comunicólogo tocó el tema de la Copa del Mundo de 2026, donde México recibirá un total de 13 partidos, pero los altos precios han ocasionado un sinfín de críticas hacia la FIFA.

"La FIFA ha perdido el conocimiento de la gente. Comete un error gravísimo, ha hecho a un lado en este país al aficionado que va al futbol, en beneficio del aficionado que paga mucho dinero por ir a ver un partido. Ese aficionado que sufre cada fin de semana con su equipo es el que no va a ir a los partidos (del Mundial 2026)", mencionó el periodista.

El promedio de las entradas para este magno evento de selecciones, ronda desde los mil pesos a más de 100 mil, aunque todo dependerá del partido al que se quiera asistir.