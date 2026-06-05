Hermosillo, Son. - La inauguración de la nueva planta de manufactura de Netafim México⁠ en Hermosillo representa una inversión inicial de 20 millones de dólares y la creación de 200 empleos formales, destacó el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, durante la apertura de las instalaciones.

Ante directivos de la empresa, representantes de los tres niveles de gobierno, clientes estratégicos y proveedores, el presidente municipal celebró la decisión de Grupo Orbia⁠ y Netafim de elegir a Hermosillo para expandir sus operaciones en Latinoamérica, al considerar que la inversión fortalece la economía local y abre nuevas oportunidades laborales para las familias sonorenses.

Astiazarán resaltó que recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)⁠ ubicó a Hermosillo entre las tres ciudades más competitivas del país, un reconocimiento que atribuyó al talento humano de la región y a la llegada de proyectos estratégicos que impulsan el crecimiento económico.

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Durante su mensaje, el alcalde subrayó la importancia de las tecnologías de riego de precisión desarrolladas por Netafim, especialmente en una ciudad ubicada en una región desértica donde el aprovechamiento eficiente del agua es un desafío permanente.

La inauguración de la nueva planta de manufactura de Netafim México en Hermosillo representa una inversión de 20 millones de dólares y 200 empleos formales: alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. | Foto: Especial.

“Hermosillo comparte con otras regiones áridas del mundo, como Israel, la necesidad de optimizar el uso de los recursos hídricos, por lo que contar con una empresa líder en soluciones sustentables para la agricultura representa una gran ventaja para el desarrollo regional”, expresó.

El presidente municipal también destacó la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para atraer inversiones que impulsen la innovación tecnológica, la competitividad y el uso responsable del agua, factores que consideró esenciales para el crecimiento sostenible de Sonora.

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Asimismo, reconoció la trayectoria de la familia Pérez y de Aquafin⁠, empresa referente en el sector agrícola nacional, al recordar el legado de don Silvestre Pérez en el fortalecimiento de las actividades productivas vinculadas al campo.

Astiazarán reiteró el respaldo de su administración a los proyectos que generan bienestar y desarrollo para la comunidad, y manifestó su confianza en que la nueva planta continúe expandiendo sus operaciones en los próximos años, pasando de cinco líneas de producción iniciales a las 20 proyectadas, lo que significaría un incremento importante en la generación de empleos formales.

La ceremonia inaugural fue encabezada por Gabriel Miodownik, Siam Maimon, Yaniv Brohim y Ricardo Vieira, quienes destacaron el potencial de Hermosillo como punto estratégico para el crecimiento de la compañía en América Latina.

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JACL/cr